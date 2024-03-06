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نيكي هايلي تنسحب من سباق الحزب الجمهوري للترشح للرئاسة الأمريكية

6 مارس 2024 - 7:14 مساءً

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أعلنت نيكي هيلي، اليوم (الأربعاء)، انسحابها من سباق الانتخابات التمهيدية بالحزب الجمهوري، بما يفسح الطريق أمام فوز الرئيس السابق دونالد ترمب بترشيح الحزب له لخوض الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقررة فى نوفمبر (تشرين الأول) المقبل، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الألمانية.

 

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وكانت نيكي هيلي المرشحة الأوبرز التي تتحدى دونالد ترمب للفوز بترشيح الحزب الجمهوري للانتخابات الرئاسية لعام 2024. وفي يوم الأربعاء، أصبحت هايلي آخر من يتنحى.

 

 

 

 

وقالت هايلي، حاكمة ولاية كارولينا الجنوبية السابقة، إنها علّقت حملتها بعد خسارتها جميع منافسات الترشيح هذا العام باستثناء اثنتين، حسب صحيفة «وول ستريت جورنال» الأمريكية.

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6 مارس 2024 - 7:14 مساءً
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