نيمار: رونالدو رائد التغيير في «روشن»

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أوضح البرازيلي نيمار المنضم حديثًا إلى فريق الهلال الأول لكرة القدم، أنه يؤمن بدور الأسطورة البرتغالية كريستسانو رونالدو الرائد، بالتغيير والتنافسية في دوري روشن السعودي.

وأوضح النجم البرازيلي في مقابلة بثها الحساب الرسمي للنادي العاصمي على منصة «إكس» للتواصل الاجتماعي، أنه متحمس وسعيد بالانضمام إلى دوري جديد، وكتابة التاريخ مع الأزرق العاصمي.

وقال: «أنا هنا لأساعد الدوري بأن يكون أكبر، وسوف يصبح تنافسيًا للغاية بفضل التعاقدات خلال فترة الانتقالات الصيفية».

وأضاف: «كما قلت أنا متحمس لكتابة فصل جديد من قصتي مع الهلال».



وأكد النجم البرازيلي، أنه سوف يبذل قصارى جهده من أجل تحقيق الانتصارات مع الهلال والفوز بالألقاب، وقال: «قطعًا عندما تواجه لاعبين أمثال رونالدو وبنزيما وفيرمينو ستكون الإثارة حاضرة».