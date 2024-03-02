نيمار يستكمل برنامجه العلاجي في البرازيل

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يغادر لاعب الهلال، نيمار جونيور إلى البرازيل، وذلك لاستكمال برنامجه العلاجي والتأهيلي، تحت إشراف ومتابعة الجهازين الطبي للنادي ومنتخب البرازيل على أن يعود إلى الرياض مطلع شهر أبريل المقبل.

وقرر مدرب الهلال جورجي جيسوس، إراحة اللاعبين عن التدريبات “السبت” بعد تغلب الفريق مساء الجمعة على الاتحاد بثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما في إطار الجولة 22 بدوري روشن.

ويستأنف الفريق مساء الأحد تدريباته في مقر النادي، وذلك استعدادًا لمواجهة ضيفه الاتحاد مساء يوم الثلاثاء المقبل، في ذهاب الدور ربع النهائي من دوري أبطال آسيا.