نيوزيلندا تحظر شراء التبغ على مواليد 2009 وما بعده

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أقر البرلمان النيوزلندي قانوناً لمكافحة التدخين تمثل بحظر بيع التبغ لأي شخص من مواليد 1 يناير 2009 وما بعده.

ووفق القانون الجديد فإنه بعدم مرور 50 عاما إذا أراد شخص شراء علبة سجائر يجب عليه إظهار بطاقة هويته التي تؤكد أن عمره 63 عاما على الأقل.

وحدد القانون غرامة تصل إلى 150 ألف دولار نيوزيلندي “95910 دولارات أمريكية”، على أن يبقى الحظر ساريا طوال حياة الشخص، حيث يتطلع المسؤولون إلى أن تكون بلادهم خالية من التدخين بحلول 2025.

وتضمنت التشريعات تقليل كمية النيكوتين المسموح بها في السجائر، وعدد تجار التجزئة الذين يمكنهم بيع التبغ بنسبة 90 %.