نيوكاسل يطيح مانشستر سيتي خارج كأس الرابطة

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أطاح فريق نيوكاسل، وصيف بطل الموسم الماضي، ضيفه مانشستر سيتي متصدر الدوري الممتاز من الدور الثالث لمسابقة كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة، بعد الفوز عليه 1-0 في المباراة التي جمعتهما مساء الأربعاء في نيوكاسل.

ويدين صاحب الأرض بفوزه إلى مهاجمه الدولي السويدي ألكسندر إيزاك الذي سجل الهدف الوحيد في الدقيقة 53.

ولحق نيوكاسل بمانشستر يونايتد حامل اللقب والذي حجز بطاقته الثلاثاء بفوزه على كريستال بالاس 3-0.

وعانت أندية ليفربول وأرسنال وتشلسي من أجل اللحاق بركب المتأهلين إلى الدور الرابع، فقلب الأول تخلفه أمام ليستر سيتي من المستوى الثاني (تشامبونشيب) بهدف لكايسي ماكاتير (3) إلى فوز بثلاثية تناوب على تسجيلها الهولندي كودي خاكبو (48) والمجري دومينيك سوبوسلاي (70) والبرتغالي ديوغو جوتا (89).

وتغلب أرسنال بصعوبة على مضيفه برنتفورد بهدف وحيد سجله ريس نيلسون (8)، والأمر ذاته بالنسبة لجاره تشلسي الفائز على برايتون بهدف للسنغالي نيكولاس جاكسون (51).

وتغلب إيفرتون على مضيفه أستون فيلا بهدفين لجيمس غارنر (15) ودومينيك كالفيرت-ليوين (50) مقابل هدف للفرنسي بوباكار كامارا (83)، وفولهام على نوريتش سيتي من المستوى الثاني بهدفين للبرازيلي كارلوس فينيسيوس (12) والنيجيري أليكس أيوبي (72) مقابل هدف للاسباني بورخا ساينس (75).

كما تأهل بورنموث بتغلبه على ستوك سيتي من المستوى الثاني بهدفين نظيفين سجلهما دومينيك سولانكي (51) وجو روثويل (54)، ووست هام يونايتد بتغلبه على مضيفه لينكولن سيتي من المستوى الثالث بهدف وحيد سجله التشيكي توماس سوتشيك (70)، وبلاكبيرن روفرز من المستوى الثاني بفوزه على كارديف سيتي من الدرجة الثانية 5-2.

وسجل جايك غاريت (13) والأيسلندي أرنور سيغوردسون (36) والإيرلندي أندرو موران (49 و54) وديلان ماركانداي (69) أهداف بلاكبيرن الذي أهدر له سيغوردسون ركلة جزاء (53)، والأيرلندي كالوم روبنسون (18) وكيون إيتيتي (45 3) هدفي كارديف سيتي.