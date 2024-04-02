نيويورك تايمز: اجتماع “سري” كان السبب في ضربة دمشق

وبحسب صحيفة “نيويورك تايمز”، قال مسؤولون إيرانيون إن الغارة استهدفت اجتماعا سريا بين مسؤولي المخابرات الإيرانية وقادة من حركة الجهاد الفلسطينية في المبنى الملاصق لمبنى السفارة الإيرانية في دمشق.

وتعرض مبنى القنصلية بحسب سفير إيران لدى سوريا حسين أكبري لهجوم بطائرتين مقاتلتين من طراز إف-35، مضيفا أن “هذا الهجوم سيكون له ردنا العنيف”.