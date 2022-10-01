“نُسك” تنفِّذ جولات تعريفية عدة في كازاخستان وأوزباكستان

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نفَّذت “نُسك” عددًا من الجولات التعريفية بمنصتها الإلكترونية في دول آسيا الوسطى، ضمن معرضَيْن في جمهوريتَيْ كازاخستان وأوزباكستان، فيما ترأَّس الوفد المشارك في الزيارة الرسمية وزير الحج والعمرة رئيس لجنة برنامج خدمة ضيوف الرحمن الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة.
وتأتي الزيارة لتسليط الضوء على الإجراءات الميسَّرة التي تتيحها السعودية لتسهيل قدوم المعتمرين من جميع أنحاء العالم لتأدية مناسكهم بطمأنينة ويُسر، وإثراء تجربتهم الدينية والثقافية تحقيقًا لمستهدفات برامج رؤية السعودية 2030. ويمكن الاطلاع على الخدمات التي تقدمها المنصة من خلال زيارة: nusuk.sa.
وشهدت الجولات توقيع عدد من الاتفاقيات بهدف تسهيل إجراءات قدوم ضيوف الرحمن إلى مكة المكرمة والمدينة المنورة من خلال تطوير الربط الجوي بين المملكة العربية السعودية وتلك الدول، في إطار الجهود المبذولة بالشراكة بين الأطراف كافة ذات العلاقة للارتقاء بجودة الخدمات المقدَّمة تحت مظلة برنامج “خدمة ضيوف الرحمن”، أحد برامج رؤية المملكة العربية السعودية 2030.
وتُقدِّم “نسك” مجموعة واسعة من الخيارات والحلول المتنوعة للسكن وحجوزات الرحلات لضيوف الرحمن قاصدي الحرمين الشريفين من الزوار والمصلين والمعتمرين، بالشراكة مع نخبة معتمدة من الشركات العاملة بقطاع السفر في جمهوريتَيْ كازاخستان وأوزباكستان، ومزوِّدي خدمات العمرة والزيارة من السعودية؛ لتعزيز التعاون وبناء الشراكات لخدمة المعتمرين والزوار.
وأشار المشرف العام على “نسك” فهد بن محمد حميد الدين إلى أن إطلاق “نسك” يُعدُّ أحد أبرز وأهم المستحدثات منذ إصدار التأشيرة الإلكترونية بالسعودية في عام 2019، ومن المتوقع أن تسهم هذه الشراكات وتسهيل الإجراءات في زيادة أعداد المعتمرين والزوار القادمين من كازاخستان وأوزباكستان، إضافة إلى تعزيز الشراكة مع شركات الطيران الوطنية والاقتصادية بهدف جعل رحلة قاصدي السعودية لزيارة المشاعر المقدسة في مكة والمدينة أكثر يسرًا من أي وقت مضى.
وكانت وزارة الحج والعمرة قد أطلقت منصة “نُسك”، إحدى مبادرات برنامج خدمة ضيوف الرحمن، أحد برامج رؤية السعودية 2030، بالتعاون والشراكة مع الهيئة السعودية للسياحة؛ لتمكين الراغبين في أداء العمرة أو الزيارة من إصدار التأشيرات والتصاريح اللازمة وحجز الباقات والبرامج إلكترونيًّا، إضافة إلى الاستفادة من مجموعة من الخدمات الأخرى بهدف إثراء رحلة ضيوف الرحمن، وتسهيل إجراءات الحجز ضمن باقات وبرامج متنوعة، والارتقاء بتجربة قاصدي مكة المكرمة والمدينة المنورة.