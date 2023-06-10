هالاند ودي بروين يقودان تشكيل مانشستر سيتي ضد إنتر ميلان في نهائي دوري الأبطال

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أعلن بيب جوراديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي تشكيل فريقه لموجهة فريق إنتر ميلان في المباراة النهائية لبطولة دوري أبطال أوروبا والتي ستقام على ملعب أتاتورك بإسطنبول.

حسم مانشستر سيتي صعوده لنهائي دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، بعدما تخطى عقبة حامل اللقب فريق ريال مدريد، بخماسية مقابل هدف بمجموع المباراتين.

فيما حسم إنتر ميلان تأهله لهذا الدور، بعدما حقق فوزاً مثيراً على غريمه التقليدي فريق ميلا، بثلاثية نظيفة بمجموع المباراتين.

تشكيل مان سيتي لمواجهة إنتر ميلان في نهائي دوري أبطال أوروبا

حراسة المرمى: إيدرسون.

الدفاع: ناثان أكي، روبين دياز، أكانجي.

الوسط: جاك جريليش، رودري، جون ستونز، بيرناردو سيلفا.

أمامهم: إلكاي جوندوجان، كيفين دي بروين.

الهجوم: إيرلينج هالاند.