هالاند يقود مانشستر سيتي للفوز على برينتفورد بهدف في الدوري الإنجليزي

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أشعل مانشستر سيتي المنافسة على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، بالفوز على ضيفه برينتفورد بنتيجة 1-0 مساء اليوم الثلاثاء في مباراة مؤجلة من الجولة 18.

وسجل النرويجي إرلينج هالاند هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 71 ،رافعا رصيده إلى 17 هدفا في صدارة هدافي المسابقة هذا الموسم.

واستعاد مانشستر سيتي ذاكرة الانتصارات بهذا الفوز بعد التعادل 1-1 مع تشيلسي ، ليرفع رصيده إلى 56 نقطة في المركز الثاني ويقلص الفارق إلى نقطة واحدة مع ليفربول صاحب الصدارة.

بينما يحل أرسنال ثالثا في جدول الترتيب برصيد 55 نقطة.

أما برينتفورد فقد تلقى خسارته رقم 14 في بطولة الدوري هذا الموسم ليتجمد رصيده عند 25 نقطة في المركز الرابع عشر.