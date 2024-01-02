“هبت رياح الشمالي بردها شيني ما تدفي النار لو حنا شعلناها”.. من أين أتت هذه المقولة؟.. “خالد الزعاق” يوضح

قال “خالد الزعاق” خبير الطقس والمناخ، إن اجتماع برودة الأرض مع برودة السماء لا يكون إلا بعد انصراف الشمس من الجهة الجنوبية إلى الشمالية.

وأضاف خلال تقديمه فقرة “تقويم” عبر قناة “العربية”، أن خلال هذه الأيام لا تشاهد الشمس كثيرا لقصر وقت النهار، مشيرا إلى أن هذا هو السبب الذي يجعل القطب الشمالي متجمد.

وأوضح أن ليالي هذه الأيام تعد أطول ليالي السنة، مؤكدا أنه بعد مرور 6 أشهر سنعيش أطول أنهار السنة.