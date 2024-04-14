هبوط حاد في بورصات الخليج عقب هجوم إيران على إسرائيل

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تكبدت أسواق الأسهم الخليجية العاملة اليوم الأحد، بعد إجازة عيد الفطر، خسائر حادة، عقب الهجوم الايراني علي اسرائيل الليلة الماضية.

واكتست مؤشرات الخليج باللون الأحمر، وسط انخفاضات تجاوزت 1% عند الافتتاح، فيما لا تعمل بورصات أبوظبي ودبي والبحرين وفقا لـ “العربية” .

وتراجع المؤشر الرئيسي لسوق الأسهم السعودية “تاسي” بنسبة 1.04% عند مستوى 12573.49 نقطة بحلول الساعة 10:32 بتوقيت السعودية.

وهبط مؤشر بورصة قطر بنسبة 1.42% عند مستوى 9784 نقطة، بحلول الساعة 10:41 بتوقيت قطر، وتراجع مؤشر السوق الأول في بورصة الكويت بنسبة 0.87% إلى مستوى 7791.38 نقطة بحلول الساعة 10:20 بتوقيت الكويت.

وتراجع مؤشر بورصة مسقط بنسبة 0.22% عند مستوى 4686.57 نقطة، بحلول الساعة 11:28 بتوقيت مسقط.

وشنت إيران الليلة الماضية أول هجوم مباشر على إسرائيل باستخدام عشرات الطائرات المسيرة وصواريخ كروز، وذلك بعد مقتل قائد كبير في الحرس الثوري في هجوم يعتقد أنه إسرائيلي استهدف مجمع السفارة الإيرانية في دمشق الأسبوع الماضي، في تصعيد ينذر بمزيد من التوتر في الشرق الأوسط المضطرب.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي إن الغالبية العظمى من الصواريخ التي أطلقت من إيران اعترضت خارج الحدود الإسرائيلية، مضيفا أنه تم رصد سقوط عدد ضئيل من الصواريخ في قاعدة عسكرية في جنوب إسرائيل “حيث لحقت أضرار طفيفة في البنية التحتية”.

وأغلق المجال الجوي في كل من الأردن والعراق الليلة الماضية، وأعلنت العديد من شركات الطيران في المنطقة، من بينها الخطوط الجوية القطرية ومصر للطيران وطيران الشرق الأوسط اللبناني والخطوط الجوية الكويتية، تحويل مسار رحلات وتعليق رحلات أخرى بسبب الأوضاع في المنطقة.

وأعلنت سلطات الطيران المدني في كل من الأردن والعراق صباح اليوم الأحد فتح الأجواء الأردنية والعراقية أمام حركة الطيران، كما ذكرت وسائل إعلام محلية أن إسرائيل أعادت كذلك فتح مجالها الجوي في السابعة والنصف صباحا بالتوقيت المحلي.

من جانبه، قال عضو مجلس إدارة جمعية الاقتصاد السعودية، سعد آل ثقفان، في مقابلة مع “العربية Business”، إن الأوضاع الجيوسياسية ستطغى على اتجاه السوق السعودية والأسواق الإقليمية والخليجية.

وأضاف أن تأثير الأوضاع على السوق السعودية سيكون سببا مؤثراً في حركته على المدى القصير إلى أن تستقر الأوضاع، بالإضافة إلى عامل مؤثر آخر وهو الحركة السلبية في الأسواق الأميركية وتوقعات بقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول، مع توقعات ألا يكون هناك تخفيض للفائدة خلال العام الحالي.

وتابع: “المؤثر اليوم هو الوضع الجيوسياسي وبشكل كبير ستكون هناك عملية جني أرباح بعد قمة وصلت إليها السوق في شهر رمضان عند قرابة 12883 نقطة لذلك ستحدث عمليات جني أرباح إلى أن تتضح الصورة وتنجلي الصورة عن الأوضاع الجيوسياسية”.

وتوقع آل ثقفان، عملية جني أرباح في السوق السعودية وحركة أفقية في حال استقرار الأوضاع الجيوسياسية، مع ترقب لنتائج الشركات والأخبار العالمية وأسعار الفائدة.

وأيد رئيس إدارة الأصول في شركة الاستثمارات الوطنية محمد الحمد، تأثير الأوضاع الجيوسياسية على الأسواق الخليجية، قائلاً: إنه مع عودة بعض الأسواق إلى العمل بشكل طبيعي اليوم عقب إجازة عيد الفطر، بعد أحداث كثيرة منها ارتفاع مستويات التضخم الأميركي بعكس التوقعات وهي أرقام غير صحية للأسواق وبختام الإجازة جاء التصعيد بين إيران وإسرائيل وهو ما سيكون لها تأثير مباشر على الأسواق.

وأضاف الحمد، في مقابلة مع “العربية Business”، أن الأسواق الخليجية ستشهد تباينا ملحوظا خلال الأسبوع الحالي، وستكون باللون الأحمر حتى تستقر الأوضاع الجيوسياسة وتتضح الرؤية.

وبشأن توجهات الأسواق العالمية، قال كبير استراتيجي الأسواق في Squared Financial، نور الدين الحموري، في مقابلة مع “العربية Business”، إن التوترات الجيوسياسة سيكون لها التأثير الأكبر مع بداية جلسات تداول الأسبوع، لا سيما مع توقعات بأن تصل أسعار الذهب مع بدء التداولات في ظل طلبات قبيل إلى مستويات 2700 دولار للأونصة غداً، وستطغى الأوضاع الجيوسياسية على الأداء لا سيما إذا استمرت أو توسعت.