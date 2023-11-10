“هجمات” تُعطّل “شات جي بي تي”

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تعرّض روبوت الدردشة الأشهر “شات جي بي تي”، لسلسلة من الهجمات السيبرانية الموجهة تسببت في توقفه عن العمل بشكل متكرر خلال الساعات الماضية.

وأوضحت شركة “أوبن أيه آي” المالكة لروبوت الذكاء الاصطناعي، أن هذه الانقطاعات المتكررة ناتجة عن هجمات حجب الخدمة الموزعة المعروفة بهجمات “DDos”، والتي تُغرق النظام بطلبات تفوق قدراته.

وأثرت تلك الانقطاعات على واجهات برمجة التطبيقات APIs المسؤولة عن إدماج خدمات الروبوت في التطبيقات والمتصفحات، حيث واجه المستخدمون صعوبة في تسجيل الدخول لنسختي الويب والهاتف.