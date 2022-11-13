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هجوم إسرائيلي على مطار الشعيرات العسكري في حمص السورية ووقوع قتلى

صورة ahmed hammad ahmed hammad تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا 13 نوفمبر 2022 - 9:20 مساءً

أعلن مصدر عسكري سوري أن عسكريين اثنين قتلا وأصيب ثلاثة آخرون بجروح جرا ء العدوان الجوي الإسرائيلي مساء اليوم على ريف حمص وسط البلاد.

وقال المصدر إن “العدو الإسرائيلي نفذ عند الساعة 23: 18 من مساء اليوم عدوانا جويا من اتجاه طرابلس – الهرمل شمال لبنان، مستهدفا مطار الشعيرات العسكري في ريف حمص”.

وأضاف أن وسائط الدفاع الجوي السوري “تصدت لصواريخ الاحتلال الإسرائيلي وأسقطت بعضها”.

وقال إن “العدوان الإسرائلي  أدى إلى استشهاد عسكريين اثنين وإصابة ثلاثة آخرين بجروح ووقوع خسائر مادية”.

وكانت “سانا” أعلنت في وقت سابق اليوم أن الدفاعات الجوية السورية تصدت لأهداف معادية في سماء ريف حمص الجنوبي الغربي وأسقطت عددا منها.

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صورة ahmed hammad ahmed hammad تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا 13 نوفمبر 2022 - 9:20 مساءً
صورة ahmed hammad

ahmed hammad

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