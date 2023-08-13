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هجوم على ثكنة لجيش النيجر على بعد 100 كلم من العاصمة نيامي

صورة Waleed Waleed أرسل بريدا إلكترونيا 13 أغسطس 2023 - 9:00 مساءً

المناطق_وكالات

استهدف هجوم إرهابي ثكنة عسكرية لجيش النيجر على بعد 100 كيلومتر من العاصمة نيامي.

وتبنى تنظيم “داعش في أفريقيا” الهجوم على الثكنة العسكرية لجيش النيجر، حسب “العربية الحدث”.

وتعيش المنطقة على صفيح ساخن من التوترات والأحداث وأعمال العنف.

وفي وقت سابق كشف الحرس الوطني في النيجر، عن مقتل 5 جنود وإصابة 4 نتيجة هجوم شنه الجيش الفرنسي على القوات في 9 أغسطس.

في السياق، شارك مئات المؤيدين للانقلاب في النيجر في احتجاج أمام قاعدة للجيش الفرنسي في العاصمة نيامي اليوم الجمعة في الوقت الذي اتخذت فيه المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) خطوات نحو تدخل عسكري محتمل لاستعادة الحكم المدني.

وأمرت إيكواس أمس الخميس بتفعيل قوة احتياطية، بعد أسبوعين من الإطاحة بالرئيس محمد بازوم في سابع انقلاب في غرب ووسط أفريقيا في ثلاث سنوات.

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صورة Waleed Waleed أرسل بريدا إلكترونيا 13 أغسطس 2023 - 9:00 مساءً
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Waleed

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