هدفان في الـ+90.. أرسنال يحقق فوزا قاتلا على مانشستر يونايتد

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حقق أرسنال فوزًا قاتلًا ودراميًا على مانشستر يونايتد في ملعب ملعب “الإمارات” في قمة الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وانتصر أرسنال على مانشستر يونايتد (3-1)، بعدما سجل هدفين في الدقيقتين 90+6 و90+11.

وكان أرسنال في المقابل بصدد خسارة المباراة بعدما سجل مانشستر يونايتد هدفًا ثانيًا في الدقيقة 88، لكن الحكم ألغاه بداعي التسلل بعد العودة لـ”الفار”.

وافتتح مانشستر يونايتد نتيجة المباراة في الدقيقة 27 بواسطة ماركوس راشفورد بعد توغل على الجهة اليسرى وتسديدة رائعة سكنت الشباك.

وأدرك مارتن أوديجارد التعادل لـ أرسنال بعدما مباشرةً بدقيقة بعدما استقبل تمريرة جابرييل مارتينيلي بتسديدة رائعة في الشباك.

وسجل ديكلان رايس الهدف الثاني لـ أرسنال في الدقيقة 90+6 بتسديدة من داخل منطقة فشل حارس مانشستر يونايتد، أندريه أونانا، في التصدي لها.

ووقع جابرييل جيسوس الهدف الثالث لـ أرسنال في الدقيقة 90+11 بعدما راوغ مدافع مانشستر يونايتد بمهارة، ووضع الكرة في الشباك.

وشهدت المباراة الظهور الأول لمهاجم مانشستر يونايتد الجديد، راسموس هويلوند، بعدما حل بديلًا لـ أنتوني مارسيال في الدقيقة 67.

وخرج في نفس الدقيقة مدافع مانشستر يونايتد، ليساندرو مارتينيز، في تبديل اضطراري بعد شكوته من الإصابة، وحل مكانه هاري ماجواير.

وارتفع رصيد أرسنال، بعد هذا الفوز، إلى النقطة العاشرة محتلًا المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي.

بينما تجمد رصيد مانشستر يونايتد عند النقطة السادسة، متراجعًا إلى المركز الحادي عشر في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي.