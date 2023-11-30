هدنة غزة تنتهي.. وتمديدها مرهون بقائمة أسماء المحتجزين

المناطق-متابعات

تنتهي الهدنة في قطاع غزة صباح اليوم الخميس، بينما تمديدها مرهون بقائمة أسماء المحتجزين الذي سيفرج عنهم من قبل حركة حماس اليوم.

ومع تبقي ساعات على انتهاء الهدنة الحالية نقلت شبكة “سي.إن.إن” عن مصادر مطلعة قولها أن التمديد سيعلن “بمجرد أن تسلم حماس القائمة التالية بأسماء الأسرى الذين سيفرج عنهم”.

وعبرت المصادر عن تفاؤلها بتمديد الهدنة لكنها قالت إنه “ليس هناك من شيء مؤكد لحين تسليم القائمة”.

في موازاة ذلك أعلنت مصلحة السجون الإسرائيلية فجر الخميس أنّها أطلقت سراح دفعة جديدة من 30 سجيناً فلسطينياً بموجب اتفاق الهدنة المؤقتة بين إسرائيل وحركة حماس والتي تنتهي مفاعيلها صباح الخميس إذا لم يتّفق الطرفان على تمديدها.

وأتى إطلاق سراح هذه الدفعة السادسة من الأسرى الفلسطينيين بعيد إفراج حماس عن دفعة إضافية من الأسرى الذين تحتجزهم في قطاع غزة، قوامها 16 أسيراً، هم 10 إسرائيليين أطلقوا بموجب الاتفاق، و4 تايلانديين وامرأتان روسيتان أطلقتهم حماس بمعزل عن هذا الاتفاق.

وكانت قطر التي تقود جهود الوساطة بين الطرفين أعلنت أنّ الأسرى الفلسطينيين الذين سيطلق سراحهم ليل الأربعاء هم 16 قاصراً و14 امرأة.

ومن بين المفرج عنهم عهد التميمي، الناشطة البالغة من العمر 22 عاماً والتي أصبحت من أبرز رموز المقاومة الشعبية الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلّة.

واعتُقلت التميمي هذه المرّة قبل ثلاثة أسابيع بتهمة “التحريض على العنف” بسبب منشور على إنستغرام تؤكّد السلطات الإسرائيلية أنّها صاحبته، وهو ما تنفيه عائلة الشابة.

والمنشور المتّهمة به التميمي يتوعّد الإسرائيليين ب”الذبح” ويقول “نحن بانتظاركم في مدن الضفة جميعها”.

وقالت والدتها ناريمان التميمي يومها إنّ السلطات الإسرائلية تتّهم ابنتها “بنشر منشور يحرّض على العنف لكنّ عهد لم تكتبه”، مشيرة إلى وجود “عشرات الحسابات باسم عهد”.

وتابعت الأم “لا علاقة لعهد بهذه الصفحات وعندما تحاول عهد إنشاء حساب على مواقع التواصل الاجتماعي يتم حظره على الفور … ليس لعهد حساب على إنستغرام”.

وكان في استقبال السجناء المفرج عنهم حشد من أقاربهم الذين احتفلوا بعودة أحبائهم إليهم، لكن على غرار ما يحصل منذ ليال عدّة، اندلعت صدامات بين المحتفلين الفلسطينيين وقوات الأمن الإسرائيلية خارج سجن عوفر الذي أطلق منه الأسرى.

وقال الهلال الأحمر الفلسطيني إنّ خمسة أشخاص أصيبوا بالرصاص الحيّ، أحدهم حالته خطرة، خلال الصدامات التي دارت خارج السجن ليل الأربعاء-الخميس.

ومنذ دخوله حيّز التنفيذ في 24 تشرين الثاني/نوفمبر، أتاح اتفاق الهدنة المؤقتة إطلاق سراح 70 أسيراً إسرائيلياً مقابل 210 سجناء فلسطينيين، كما أطلقت حماس، بمعزل عن هذا الاتفاق سراح حوالي ثلاثين رهينة أجنبياً، غالبيتهم تايلانديون كانوا يعملون في إسرائيل.