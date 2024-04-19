هطول أمطار غزيرة على منطقة عسير

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هطلت أمطار غزيرة على عدد من المحافظات والمراكز في منطقة عسير اليوم، شملت محافظات النماص وتنومة وبلقرن وتثليث وطريب وظهران الجنوب والأمواه، ومراكز بلّحمر وبلّسمر وطبب والقيرة وبني عمرو وباشوت، وتبالة والثنة وسد الملك فهد وعماير آل حمدان التابع لمحافظة الأمواه.

واكتست مرتفعات عسير ووديانها حلّة خضراء وأصبحت وجهة للزوار والمتنزهين وهواة الرحلات بعدما شهدته خلال فصل الربيع الحاري من استمرار لهطول الأمطار الغزيرة وتساقط حبات البرد، مما رسم لها لوحة جمالية مع تدفق مياهها عبر الجبال وتشكّل العيون الجارية والشلالات المنهمرة، بالإضافة إلى تكون الضباب ومعانقته قمم الجبال.

عدسة ” واس ” وثقت العديد من المشاهد الطبيعية والمناظر الخلابة خلال جولتها على محافظات ومراكز شمال عسير، التي تكتسي هذه الأيام بغطاء أخضر مع استمرار هطول الأمطار.