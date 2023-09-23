هلال تبوك يكمل استعدادته وجاهزيته للمشاركة في احتفالات اليوم الوطني

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أكمل فرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة تبوك استعداداته وجاهزيته للمشاركة في احتفالات اليوم الوطني الـ93، لتقديم جميع الخدمات الطبية والإسعافية في الأماكن والمواقع التي ستقام فيها الفعاليات.

وتتضمن المشاركة التغطية الإسعافية في أماكن الاحتفالات والأكثر ازدحاماً كموقع إطلاق الألعاب النارية، وعرض الطيران، بالاضافة الى مبادرة امشي 93 خطوه وتعلم مهارة إسعافية وذلك في ممشى الامير فهد بن سلطان والحديقة المركزية، إضافة إلى المواقع الأخرى والتي تشهد تمركز الفرق الإسعافية الإضافية للإستجابة الطبية والاسعافية بهدف تقليل زمن الإستجابة إلى جانب مشاركة الفرق التطوعية في الأماكن التي تشهد ازدحاماً بأركان توعوية وتثقيفية.

وأشار مدير عام فرع الهيئة بمنطقة تبوك نواف بن مياح العنزي ، إلى وجود القيادة الميدانية على مدار الساعة ومتابعة أعمال الفرق في الفعاليات المصاحبة للاحتفال باليوم الوطني، مشيراً إلى أن الفرع زيّن مقراته بالمنطقة والمراكز الإسعافية بالمحافظات احتفالاً باليوم الوطني، ورفع جاهزيته على مدار الساعة من خلال تلقي البلاغات بغرفة العمليات 997 أو تطبيق أسعفني أو نداء إستغاثه عن طريق تطبيق توكلنا.