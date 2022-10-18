هل التدخلات الجراحية علاج نهائي لـ “مريض الاكتئاب” المستعصي؟.. استشاري مخ وأعصاب يُجيب (فيديو)

كشف الدكتورأحمد عبدالرؤوف نجار، أن التدخلات الجراحية علاج مساعد لمريض الاكتئاب المستعصي في مرحلة ما من المرض وليس هناك علاج نهائي حتى الآن.

وقال الدكتورأحمد عبدالرؤوف نجار، في تصريحات متلفزة عبر برنامج سيدتي الذي يُعرض عبر شاشة روتانا خليجية: “لازم أذكر أن هذا العلاج ما هو إلا مساعد لـ المريض في مرحلة ما في مرضه”.

وأضاف: “أغلب الحالات التي تم معالجتها في العالم كانت نسبة الإستجابة عالية جدًا حوالي 60 في المئة ولكن ليس هناك علاج نهائي لمرض الاكتئاب بشكل كامل ولكن هذا العلاج يحسن الأعراض التي يصاب بها المريض بصورة عالية”.