هل السرحان مؤشر لعارض صحي؟ استشاري يجيب

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يعاني البعض من مشكلة السرحان، والتي قد تسبب للبعض حالة من القلق لاسيما في حال إذا أثرت على العمل أو الاستذكار في حالة التعليم.

وعلق د. محمد اليوسف استشاري الطب النفسي على هذا مشكلة السرحان، بقوله إن السرحان ليس شرطاً أن يكون عارض صحي”.

وأضاف اليوسف، عبر حسابه في “تويتر”: “السرحان قد يكون عادة ذهنية، وبعض الناس تعود عقله على الانسحاب التكتيكي، والانفصال المؤقت عن الواقع لأنه تعرض لصدمات عاطفية جعلت عقله يبتكر هذا الأسلوب للدفاع عن نفسه والمحافظة على سلامته Dissociation وهو ما يُطلق عليه بالعامية الفهاوة”.

وفي وقت سابق، وجه د. محمد اليوسف استشاري الطب النفسي نصيحة مهمة للشباب في بداية الحياة العملية، محذرا من خطورة الفراغ.

وقال اليوسف، في تغريدة عبر حسابه الرسمي في “تويتر”: “الوظيفة ليست مجرد دخل مادي، بل هي إشباع ذاتي وتنظيم لوقتك وإثراء لدورك في الحياة”.

وأضاف د. محمد اليوسف “ليس عيباً أن تتوظف بدخل ٢٠٠٠ ريال كبداية ثم يتحسن دخلك مع الوقت”.

وتابع اليوسف “بل إنني أشجع الشباب على التطوع حتى بدون راتب، فالفراغ قاتل والملل مقبرة !”.