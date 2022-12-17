هل السكر والمياه في العلب البلاستيكية والميكرويف تسبب أمراضاً خبيثة؟

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نفى الدكتور خالد النمر استشاري أمراض القلب وقسطرة الشرايين، ما يتم تداوله بشأن تسبب السكر والماء في العلب البلاستيكية للأمراض الخطيرة.

وقال النمر، عبر حسابه الرسمي في “تويتر”: “تحذير.. انتشر في وسائل التواصل الاجتماعي أنّ (السكر والمياه في العلب البلاستيكيه والميكرويف تسبب الأمراض الخبيثة…الخ)”.

واضاف النمر “من يروج لهذه الشائعات اختلق لهذه المعلومات الخاطئة مؤتمراً أسماه مؤتمر برلين للأمراض الخبيثة.. وهذه الأشاعة تتكرر منذ خمس سنوات في وسائل التواصل الاجتماعي”.

يذكر أن استشاري وأستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين، الدكتور خالد النمر، حذر في وقت سابق، جميع أفراد الأسرة على إجراء فحص فوري للقلب إذ حدثت حالة وفاة لأي فرد من أفرادها بسبب مرض في القلب.

جاء ذلك في تغريدة على حسابه بـ”تويتر”، ردًا على سؤال ورد إليه حول وفاة شابين من أسرة واحدة في غضون 4 أشهر بسبب أمراض في القلب.

وقال النمر في إجابته: “هذه غالبًا حالات قلب وراثية يجب الكشف على جميع أفراد الأسرة الأب والأم والإخوان والأخوات في مركز متخصص برصد أمراض القلب الوراثية”.