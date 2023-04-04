هل تجوز الزكاة على العمال مثل السائق والخادمة؟.. عضو هيئة كبار العلماء تُجيب (فيديو)

أجاب الشيخ عبد السلام السليمان، عضو هيئة كبار العلماء، عن سؤال يقول: هل تجوز الزكاة على العمال مثل السائق والخادمة؟ وكيف يتم تحديد الأقارب الذين تصح إليهم الزكاة؟.

وقال السليمان خلال ظهوره في برنامج فتاوى: “إذا كان العمال من الفقراء والمساكين، فلا حرج في ذلك”.

وأضاف: “يعطون ولكن بشرط إذا كان هذا الشخص يعمل عنده وهو من الفقراء والمساكين أن تعطيه ولن بشرط ألا يكون هنا فائدة عائدة عليك، بمعنى أن تعطيه الزكاة كأجرة العمل أو لإتقان العمل، وكذلك السيدات يعطون الخدمات لهذا الهدف”.

وأكمل: “يكون الهدف إذا قصر العامل يشعرونه بأنهم يمنون عليه فلم تعطه لله بل تعطيه لتمن عليها الزكاة يجب أن تعطى لوجه الله”.

#فتاوى | هل تجوز الزكاة على العمال مثل السائق والخادمة؟ وكيف يتم تحديد الأقارب الذين تصح إليهم الزكاة؟ #رمضان_على_السعودية pic.twitter.com/md39uCz1Sl — قناة السعودية (@saudiatv) April 4, 2023

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