هل توجد حيتان قاتلة في المياه البحرية السعودية؟.. القبطان “ممدوح الساكت” يجيب

قال القبطان “ممدوح الساكت”، إن احتمالية مهاجمة الحيتان للبشر ضعيفة، بيد أنه لم ينفي في الوقت نفسه احتمالية وجودها في المياه البحرية السعودية.

وذكر الساكت خلال حديثه في برنامج “الليوان”، أن الحوت الأزرق هو أكبر حوت ويتواجد في المحيطات”، موضحًا أن وزنه 190 ألف كيلو وقلبه يصل إلى 180 كيلو.

لكنه بين أن الحيتان تتواجد في المحيطات، وأشار إلى أن البحر الأحمر به حيتان لكن نسبة من تهاجم البشر قليلة جدًا وهذا عادة يكون دفاعيًا وليس هجوميًا.