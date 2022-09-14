هل جرثومة المعدة تسبب الدوخة؟ استشاري أمراض الجهاز الهضمي والكبد يجيب

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قال الدكتور معتز هاشم “إستشاري أمراض الجهاز الهضمي والكبد” أن جرثومة المعدة يمكن أن تسبب الدوخة في حالتين، الأولي إذا كان الشخص يعاني من فقر الدم بسبب الجرثومة سواء بوجود قرح أو لا.

وتابع أن الحالة الثانية هي وجود توتر شديد ومعدة عصبية فبالتالي يتسبب التوتر في حدوث الدوخة.

وأضاف أن الدوخة لها أسباب كثيرة في الطب سواء بسبب الجفاف أو فقر الدم او الجهاز العصبي أو مشاكل الأذن أو القلب أو التوتر وغيرها.