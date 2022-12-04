هل عقار الإيبوبروفين فعال وآمن للأطفال؟.. الصحة تجيب

ونشرت وزارة الصحة انفوجرافيك عبر حسابها الرسمي على موقع تويتر اليوم الأحد أن عقار الإيبوبروفين “عن طريق الفم ” يعتبر بديلاً لأدوية خفض الحرارة للأطفال حيث إنه آمن وفعال، وهو يتوفر بأسماء تجارية عديدة لها نفس الفعالية.

وأشارت إلى أنه يوجد عدد من موانع استخدام الإيبوبروفين لذلك يفضل استخدامه بعد استشارة الطبيب أو الصيدلي.

وكانت وزارة الصحة أكدت على ضرورة معرفة الاسم العلمي للدواء إذا كان لا يختلف عن الاسم التجاري في الفاعلية، مبينةً بن الاختلاف بين المسميات لا يعني اختلاف الفاعلية.

وأشارت إلى أن الاسم العلمي يتيح للمستفيد صرف الدواء من الشركات المتاحة التي تصنع أدوية مماثلة بأسماء مختلفة.

وأكّدت أنه يحق للمريض الطلب من الطبيب كتابة الدواء بالاسم العلمي، ويمكنه أيضاً سؤال الصيدلي عن الخيارات المتوافرة؛ إن وُجِدت، وفي حال كتب الطبيب الوصفة بالاسم التجاري ينبغي المسارعة بالاتصال على الرقم 937 وتقديم بلاغ بذلك.