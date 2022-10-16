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هل عمليات تغيير لون عدسة العين آمنة؟.. استشاري ليزك وقرنية يُجيب (فيديو)

صورة wafaa elshahat wafaa elshahat أرسل بريدا إلكترونيا 16 أكتوبر 2022 - 1:23 صباحًا

كشف الدكتور طراد القاضي، استشاري ليزك وقرنية، أن عمليات تغيير لون عدسة العين غير آمنة نهائياً، ولها أضرار كبيرة على الأشخاص مستقبلًا، موضحًا أهم هذه الأنواع.

وقال الدكتور طراد القاضي، استشاري ليزك وقرنية في تصريحات متلفزة عبر قناة روتانا خليجية في برنامج يا هلا: “هي عبارة عن 3طرق مختلفة لإجراء هذا النوع والنوع الذي كان يجري سابقًا يزرعون فيه الشريحة بشكل السواد”.

وأكمل: “هذا النوع يُغطي السواد، وهذه الأشياء ما فيها خلاف أنها شيء خطأ تمامًا، واليوم السواد تحت العين يفتحون به فتحة صغيرة، وهذه اغلب الأيام نعملها، في نوع جديد يعملون به فتحة في القرنية الشفافة ويحطون الصبغة”.

وأضاف: ” نحن لدينا رقابة ولا نفعل شيء إلا وكان عليه دراسات وليس منه أضرار او آثار جانبية”.

 

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صورة wafaa elshahat wafaa elshahat أرسل بريدا إلكترونيا 16 أكتوبر 2022 - 1:23 صباحًا
صورة wafaa elshahat

wafaa elshahat

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