لقاء

هل لأهل جدة والطائف حج تمتع؟ وهل يلزمهم الهدي؟.. الشيخ عبدالله المطلق يوضح (فيديو)

صورة Ahmed Maher Ahmed Maher أرسل بريدا إلكترونيا 23 يونيو 2023 - 10:02 صباحًا

قال الشيخ “عبدالله المطلق” عضو هيئة كبار العلماء، إن أهل جدة والطائف ليس لهم حج تمتع ولا يلزمهم هدي، بل يفضل لأهل هذه المناطق أن يفردوا بالحج دون العمرة.

وأضاف خلال حديثه في برنامج “فتاوى”، أن الله سبحانه وتعالى أكرم هذه المناطق بقربها من البيت العتيق، لذلك فإن أهل جدة والطائف يأتون إلى البيت الحرام في العام أكثر من 10 مرات.

وأكد أن أبا بكر وعمر والإمام أحمد بالإضافة إلى ابن تيمية وغيرهم من أهل العلم، فضلوا الإفراد لهذه المناطق لقربها من المسجد الحرام.

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صورة Ahmed Maher Ahmed Maher أرسل بريدا إلكترونيا 23 يونيو 2023 - 10:02 صباحًا
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Ahmed Maher

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