هل نوبات الهلع تسبب السكتة القلبية؟.. استشاري أمراض قلب يُجيب

كشف الدكتور خالد النمر، ‏‏‏استشاري وأستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين والتصوير النووي والطبقي، عن حقيقة إصابة مرضي الهلع بـ “السكتة القلبية”، وذلك أثناء حدوث النوبات لهم، وهل الأمر حقيقي أم لا؟.

وقال الدكتور خالد النمر، ‏‏‏استشاري وأستاذ أمراض القلب، عبر حسابه الرسمــــــــــي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، موجهًا رسالة خاصة لـ “مرضى الهلع”: “تطمنوا نوبات الهلع لا تُسبب السكتة القلبية”.

وأضاف النمر: “وعن سؤال هل ممكن تتحسن عضلة القلب الضعيفة بعد عملية القلب المفتوح؟، نعم وهو الغالب أن تتحسن في ٤٠ الى ٥٠ % من الحالات”.

تطمنوا:

نوبات الهلع لاتسبب السكتة القلبية. — الدكتور خالد النمر (@ALNEMERK) December 21, 2022

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