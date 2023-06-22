هل هناك دعاء يقوله المضحي عند ذبح الأضحية؟.. الشيخ عبدالسلام السليمان يوضح (فيديو)

قال “الشيخ عبد السلام السليمان” عضو هيئة كبار العلماء، إن الأضحية لها من الثواب العظيم الذي يناله كل من يقوم بهذه السنة المطهرة.

وأضاف خلال حديثه في برنامج “فتاوى”، أنه ورد عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين أملحين أقرنين، وسمى وكبر عند ذبحهما.

وأكد أنه يجب على المضحي أن يبتدأ الذبح بالتسمية والتكبير، تطبيقاً لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، ويسن أيضا كما ورد في الروايات أن يقول “قل إن صلاتي ونسكي ومحايي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين”.