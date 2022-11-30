هل وجود العامل يؤثر على استحقاق الدعم؟ «حساب المواطن» يجيب

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أكد برنامج حساب المواطن، أن وجود العمالة لدى المواطنين لا يؤثر على استحقاق الدعم لمن استوفى شرووط الأهلية والاستحقاق.

جاء ذلك في رد من البرنامج في تغريدة عبر حساب “خدمة المستفيدين”، على سؤال مغرد، استفسر بشأن تأثير العمالة على الدعم.

وأجاب حساب المواطن، بقوله “أهلا بك ، وجود العمالة لايؤثر على دعم حساب المواطن حيث يصرف الدعم حسب معايير الاستحقاق والتي تؤخذ بعين الاعتبار دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمارهم ولمعرفة قيمة الاستحقاق في حساب المواطن بإمكانك استخدام حاسبة الدعم التقديرية ⁦http://portal.ca.gov.sa⁩ ، نسعد بخدمتك”.