هل يجب القضاء على من فقد وعيه في نهار ‎رمضان؟.. الشيخ “عبدالسلام السليمان” يوضح (فيديو)

قال عضو هيئة كبار العلماء الشيخ “عبدالسلام السليمان”، إن الذي يفقد الوعي في رمضان له حالتان، الأولى أن يفقد وعيه قبل طلوع الفجر، والثانية بعد طلوعه.

وأوضح خلال حديثه في برنامج فتاوى عبر قناة السعودية، أن من فقد وعيه قبل طلوع الفجر فيجب عليه قضاء هذا اليوم كما اتفق عليه أهل العلم.

وذكر أن من فقد وعيه بعد طلوع الفجر، أي أثناء الصيام فإن الجهور من العلماء قالوا إن صيامه صحيح ولا يجب عليه القضاء.