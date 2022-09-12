هل يجوز رجوع الزوجين بعد الخلع؟ الشيخ عبدالله المنيع يجيب

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أجاب الشيخ عبدالله المنيع على سؤال: خلعت زوجي والآن لدينا الرغبة في العودة والصلح.. هل يجوز الرجوع اثناء العدة؟

وأوضح خلال حديثه عبر “قناة السعودية” أنه لا يجب أن تقول خلعت وإنما تخالعت مع زوجي، والتخالع هو الإتفاق بينهم، والمخالعة هي فرقة بينونية لا يصح أن ترجع إليه إلا بعقد جديد.

وتابع أنه لا توجد مشكلة في حالة الرجوع وقت العدة، ولكن بعقد جديد.