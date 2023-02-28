هل يجوز صوم يوم الخامس عشر من شعبان وفقًا لحديث رسول الله ﷺ: إن الله يرفع أعمال السنة في هذا اليوم ؟ الشيخ عبدالسلام السليمان يُجيب (فيديو)

أجاب الشيخ عبد السلام السليمان، عضو هيئة كبار العلماء، على سؤال سائل يقول: هل يجوز صوم يوم الخامس عشر من شعبان وفقا لحديث رسول الله ﷺ: إن الله يرفع أعمال السنة في اليوم الخامس عشر من شعبان؟.

وقال في تصريحات متلفزة عبر برنامج فتاوى الذي يأتي عبر شاشة قناة السعودية: “هذا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن ترفع الأعمال في منتصف شهر شعبان، وأنه يريد أن يصوم من أجل ذلك”.

وأضاف: “هناك أحاديث شريفة تقول إن الأعمال ترفع في يوم الإثنين والخميس، وثبت ذلك أن الأعمال ترفع يوم الإثنين ويوم الخميس فيغفر لكل عبد لا يشرك بالله شيئا إلا المتشاحنين أي يكون بينه وبين أخيه شحناء فيقول أنظر هاتين حتى يتصالحا”.

وأكمل: “المقصود أن هذا الحديث هو الصحيح أما من يعتقد أنه يرفع العمل في مثل هذا اليوم فهو غير صحيح، أنما الذي عليك أن تتبع سنة النبي صلى الله عليه وسلم وهو أن يكثر من الصيام في هذه الأيام والنبي قد أشار أن الأعمال ترفع في هذا الشهر”.

#فتاوى | سائل يسأل: هل يجوز صوم يوم الخامس عشر من شعبان وفقًا لحديث رسول الله ﷺ: (إن الله يرفع أعمال السنة في اليوم الخامس عشر من شعبان)؟ الشيخ عبدالسلام السليمان يُجيب. #قناة_السعودية pic.twitter.com/qbsmOkMhpY — قناة السعودية (@saudiatv) February 28, 2023

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