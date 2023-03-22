هل يعلق ميسي حذاءه دوليا؟… مدرب الأرجنتين يرد

كشف ليونيل سكالوني مدرب المنتخب الأرجنتيني لكرة القدم، عن مستقبل ليونيل ميسي قائد التانجو، وحقيقة أنباء اعتزال البرغوث.

وقال مدرب التانجو: “ميسي مستمر في الدفاع عن ألوان بطل العالم حتى يقول عكس ذلك، أراه سعيدًا داخل الملعب وداخل المنتخب”.

وأضاف: “هدف مجموعتي هو الاستمرار في اللعب على المستوى نفسه، يمكن أن نفوز، يمكن أن نخسر، لكن يجب أن نكون منتخباً يصعب الفوز عليه، وسيكون الأمر أصعب من أي وقت مضى، لأن جميع المنتخبات ستريد هزيمتنا.

وأكمل: “هناك مرحلة جديدة تبدأ، وأن الملعب هو الذي يتحدث، وأن لا أحد سيتمتع بميزة كونه بطلاً للعالم”.

وعن أفضل منتخب أرجنتيني في التاريخ بين أبطال العالم في الثلاث نسخ، قال: “هذا هراء، لا يهمني معرفة المنتخب الأفضل، الثلاثة جيدون، الثلاثة أبطال العالم”.

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