“هندسة حائل” تُنظِّم زيارات طلابية إلى عدد من مدارس بقعاء ضمن مبادرة “مهندسو المستقبل”

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نظمت جامعة حائل، ممثلة بكلية الهندسة اليوم، زيارات طلابية إلى عدد من مدارس الثانوية والمتوسطة في محافظة بقعاء، وذلك ضمن مبادرة “مهندسو المستقبل” في إطار المبادرات المجتمعية للكليات العلمية والهندسية والإنسانية بالجامعة تحت إشراف عدد من أعضاء وعضوات هيئة التدريس بالكلية.

وقدم طلبة كلية الهندسة شرحاً عن تخصصاتهم وكيفية اختيارهم لها، وفرص العمل المتوقعة بعد تخرجهم منها، بالإضافة إلى التعريف بتخصصات الكلية ومنها الهندسة المدنية، والهندسة الصناعية، والهندسة الكيميائية، والهندسة المعمارية، والهندسة الكهربائية، وكذلك التخصصات النوعية، منها هندسة الطاقة المتجددة التي تعد الأولى من نوعها على مستوى جامعات المملكة، وهندسة التصميم الداخلي.

وأوضح عميد كلية الهندسة الدكتور محمد الشنيفي، أن المبادرة تهدف إلى التعريف بتخصصات الكلية وبرامجها وطبيعة الدراسة بها، التي تستهدف الطلبة قبيل دخول المرحلة الجامعية، وذلك لتحفيزهم ومساعدتهم على اختيار التخصصات المناسبة لهم، والخطوات العملية التي من شأنها تحفيز الطالب على اختيار التخصص المناسب له، ورفع معدله واستيعابه للمادة العلمية وتحقيق المنفعة والفائدة له خلال دراسته الجامعية.

وأضاف الشنيفي أن الزيارة ، تخللها محاضرة تعريفية عن كلية الهندسة وأقسامها المختلفة، وأهميتها باعتبارها من المجالات الهندسية التي تربط بين الهندسة المعمارية والاحتياجات الوظيفية في التأثيث الداخلي، والتصميم الداخلي، وكذلك أهمية وضع نظام داخلي للمنشآت في ضوء معطيات البيئة خارجيًا بهدف توفير وتحقيق المتطلبات.

يذكر أن مبادرة “مهندسو المستقبل” ضمن المبادرات المجتمعية للكليات العلمية والهندسة والإنسانية في جامعة حائل التي دشنها صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل، وتسعى الجامعة من خلالها إلى تعزيز المسؤولية والمشاركة المجتمعية في منطقة حائل.