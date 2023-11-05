هيئة الأدب والنشر والترجمة تختتم ملتقى الترجمة وتكرّم الفائزين بـ “تحدّي الترجمة”

المناطق_واس

اختتمت هيئة الأدب والنشر والترجمة مساء أمس، أعمال ملتقى الترجمة الذي أقيم على مدار يومين بجامعة الملك سعود بعنوان: “محتوى عابر للثقافات”.

كما كرّمت الهيئة، الفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى في “تحدّي الترجمة – من الشعر إلى العدسة” الذي أطلقته في 13 أكتوبر الحالي، وجاءت ترجمة قصيدة “أبلغ عزيزاً” باللغة الصينية في المركز الأول، وحلّت قصيدة “يا عمير” في المركز الثاني، وجاءت ثالثاً قصيدة “كن بلسماً” وكلاهما ترجمتا باللغة الإنجليزية.

وكان الملتقى قد نظم في يومه الختامي خمس جلسات حوارية، كانت الأولى بعنوان:” ترجمة القصة السعودية: رموزنا الثقافية إلى العالم”، وشارك فيها كلٌّ من الدكتور فيصل الحويل، وخالد الشربي، والدكتورة إيفا لوتيشيا نافارو، وأدارتها الدكتورة إيثار العنقري، حيث أكدت الجلسة على أهمية معرفة ما وراء الرموز الثقافية لكل دولة والمملكة خاصة، لأن الرموز الثقافية تعبّر عن جوهر المجتمع وتاريخه الاجتماعي والثقافي، كالقهوة السعودية، والعقال، والجريش الذي يُعدُّ واحداً من الأطباق الرئيسة في المملكة، وغيرها من الرموز التي يستطيع المترجمون نقلها إلى المجتمعات الأخرى.

أما الجلسة الثانية فكانت بعنوان “الترجمة في أروقة المنظمات الدولية”، وتحدث خلالها الضيوف الخليل مأمون، والدكتورة ريا حليحل، والدكتور فايز الشهري، عن دور الترجمة الفاعلة في المنظمات الدولية التي هي بحاجة ماسة إلى الترجمة بشكل عاجل، فالمنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية تقدم خدمات لعدد كبير من الدول، لذا يستوجب العناية بلغة الترجمة بشكل دقيق واحترافي.

وجاءت الجلسة الثالثة بعنوان “جديد الرقمنة في ترجمة الصوت والصورة”، وتحدث خلالها الدكتور ستار زويني، والدكتورة هديل ساعد، والدكتور عامر العدوان، عن نمو التكنولوجيا الحديثة وإمكانية الترجمة الفورية والسترجة، وتطوير الترجمة إلى المحتوى المرئي والمسموع بدقة عالية، فيما تناولت الجلسة الرابعة للملتقى بعنوان: “التطوير المهني والنفسي للمترجم”، الترابط الوثيق بين مهنة الترجمة وأثرها على الفرد والمجتمع.

وأكدت الجلسة الخامسة بعنوان:”الترجمة الفورية والذكاء الاصطناعي”، ضرورة مواكبة التطور التقني في قطاع الترجمة، وحاجة القطاع لتسخير التقنية والذكاء الاصطناعي في خدمة الترجمة الفورية.

يذكر أن هيئة الأدب والنشر والترجمة تهدف من ملتقى الترجمة في نسخته الثالثة إلى تسليط الضوء على التواصل الحضاري العالمي من خلال المحتوى الثقافي، وإبراز أهمية مهنة الترجمة ودورها البنّاء في ربط الثقافات والحضارات، إلى جانب إكساب مجتمع المترجمين خبرات مهارية وتقنية حديثة في صناعة الترجمة.