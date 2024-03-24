هيئة الأزياء تنظّم لقاءً افتراضياً حول الأزياء التقليدية والتراثية

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نظمت هيئة الأزياء مؤخراً، لقاءً مفتوحاً حول “الأزياء التقليدية والتراثية”، لمناقشة أهمية التراث السعودي، وكيفية انعكاسه بالأزياء التقليدية وأهمية الحفاظ عليها.

وتناول اللقاء عدة محاور، من أبرزها مشاركة هيئة الأزياء في كأس السعودية من خلال معرض 100 براند سعودي مستوحاة من التراث السعودي، والأزياء التراثية والتقليدية، والعوامل المؤثرة على الأزياء التقليدية في المملكة، والفرق بين الزي التقليدي والتصميم التراثي وأساسيات الاقتباس والتمازج من الأزياء التراثية والتعريف بدليل مصمم الأزياء التراثية.

وجاء هذا اللقاء ضمن سلسلة من اللقاءات المفتوحة التي دأبت على تنظيمها هيئة الأزياء كقناةٍ اتصالية مع مجتمع الأزياء في المملكة، لتعريفهم بجهود الهيئة والمناظر الحديثة الرامية إلى تطوير القطاع، وتمكين المواهب السعودية في عالم الأزياء.