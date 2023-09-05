هيئة الأزياء تُطلق خدمة إصدار تصريح “إقامة عرض أزياء حي” على منصة “أبدع”

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أطلقت هيئة الأزياء تصريح “إقامة عرض أزياء حي” في أيٍّ من أنشطة الأزياء وملحقاتها، كأحد التصاريح الثقافية الجديدة عبر المنصة الإلكترونية الموحدة للتراخيص والتصاريح الثقافية “أبدع”؛ لتُمكّن منشآت قطاع الأزياء من الحصول عليه للمساهمة في تنظيم وتحسين جودة وعدد عروض الأزياء بالمملكة؛ لدعم جهود تنمية الأزياء الوطنية ورفع مستوى الاهتمام والوعي بها، وتمكين نمو القطاع.

وحددت الهيئة عدة اشتراطات للحصول على التصريح مشتملةً على الالتزام بالشروط والضوابط العامة بتقديم كامل تفاصيل العرض، وإرفاق حجز مبدئي لمكان العرض، إضافةً إلى التعهد باستيفاء جميع الشروط والإجراءات المطلوبة، والتقيّد باشتراطات ومتطلبات الجهات المساندة والجهات الحكومية الأخرى ذات العلاقة، مبينةً أنه لا يمكن لأي جهة الاستفادة من الخدمات الجديدة إلا بعد إصدار التصريح، داعية الراغبين في الحصول عليه إلى تقديم طلبهم من خلال منصة “أبدع” على الرابط الإلكتروني: www.abdea.moc.gov.sa.