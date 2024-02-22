هيئة الأسرى الفلسطينية: الاحتلال يجوّع الأسرى الفلسطينيين داخل المعتقلات

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حذّرت هيئة شؤون الأسرى والمحررين اليوم، من سياسة التجويع التي تنتهجها قوات الاحتلال الإسرائيلي من خلال إدارة سجونها بحق الأسرى والأسيرات داخل السجون والمعتقلات، والتي أدت إلى فقدانهم لعشرات الآلاف من الكيلو غرامات من أوزانهم.

وأوضحت الهيئة في بيان لها: أنه استناداً لزيارات محامييها خلال الأيام الماضية لعدد من الأسرى في العديد من المعتقلات، فإن متوسط ما خسره كل أسير يتراوح ما بين 15-25 كيلو غراماً للأسير الواحد، وهذا يدل على خطورة السياسة المتبعة، والتي لها تداعيات سلبية حالية ومستقبلية على حياتهم وأجسادهم.

وبينت الهيئة أن تقليل الاحتلال كميات الطعام المقدمة للأسرى والأسيرات إلى أقل بكثير من الحد الأدنى المطلوب، وسوء نوعيته وطريقة تحضيره وتعمد تلويثه، سيجعل من أجسادهم فريسة سهلة للفيروسات والأمراض، وبالتالي سيجد الأسرى أنفسهم أمام وضع صحي معقد في القريب العاجل، علماً أن ذلك بدأ يظهر فعلياً، حيث تضاعف عدد الأسرى المرضى بشكل ملحوظ، وأصبح الجوع من وسائل العقاب اليومي المستمرة منذ السابع من أكتوبر وحتى اليوم، ويتزامن ذلك مع حرمان المرضى منهم من الأدوية والعلاج، وتزامن ذلك مع فصل الشتاء القاسي هذا العام والذي كان له تأثيرات إضافية على صحة الأسرى، بسبب منع الاحتلال إدخال الملابس والأغطية للأسرى.