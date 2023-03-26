هيئة الأفلام تُنظم ورش عمل وجلسات إرشاد مهني للممارسين في قطاع الأفلام

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نظمت هيئة الأفلام بالتعاون بالتعاون مع صندوق تنمية الموارد البشرية “هدف” بالرياض؛ ورشتيّ عمل بعنوان “التطوير والإرشاد المهني للممارسين في قطاع الأفلام”، وذلك بهدف ترسيخ المفاهيم التي تعزز من جودة وكفاءة الممارسين في قطاع الأفلام، وبحث أساليب تطوير مهاراتهم وكفاياتهم المهنية، بالإضافة إلى تسليط الضوء على تطلعات ومستهدفات الهيئة الإستراتيجية.

وبدأت الورشة بالتركيز على نطاق اختصاص هيئة الأفلام، التي تشجّع وتطور إنتاج وتسويق الأفلام في المملكة، بجانب تحفيز الأفراد والمؤسسات والشركات لإعداد وإنتاج المحتوى، وأوضحت الورشة غاية إستراتيجية تنمية القدرات الثقافية المنبثقة من الإستراتيجية الوطنية للثقافة وتكاملها مع رؤية المملكة 2030؛ الساعية إلى تنمية قدرات الممارسين في الثقافة والفنون.

وتعرّف الحضور على أبرز برامج ومبادرات الهيئة، مثل “برنامج صُنّاع الأفلام” الذي يسعى إلى اكتشاف وتعزيز المواهب الوطنية، حيث تتمثل رؤية الهيئة في “ترسيخ مكانة المملكة بصفتها مركزاً عالمياً لصناعة الأفلام في قلب الشرق الأوسط”، وتتمحور رسالتها حول “بناء وتطوير قطاع أفلام سعودي إبداعي وتعزيز قدراته على مستوى الأسواق المحلية والدولية”.

وأكدت الورشة أن “قطاع الأفلام” يُعنى كذلك بالأنشطة ذات الصلة بهذه الصناعة، وبجميع أشكالها ومراحلها، وتشمل كتابة السيناريو والابتكار وإنتاج الفيديوهات، وتقسّم الأفلام إلى أفلام طويلة وقصيرة، وتتنوع بين عدة أنواع كالدراما والكوميديا والخيال العلمي.

وناقش الحضور ممكنات جودة الإنتاج، وهي أصالة المحتوى وتمكن الاحترافية ومستوى التمثيل ورضى الجمهور، كما تناولت الورشة المهارات والكفايات المهنية، المتجسدة في المهارات التخصصية، والمهارات الشخصية، ومهارات الأعمال، التي تتماشى مع مراحل النمو المهنية مروراً بالتأسيس والاستمرار حتى التقاعد.

يذكر أن هذه الورشة تأتي في ظل الشراكة القائمة بين وزارة الثقافة وصندوق تنمية الموارد البشرية المرتبطة بإستراتيجية تنمية القدرات الثقافية، والتي تدعم الإستراتيجية الوطنية للثقافة من خلال دعم الاستدامة المهنية للممارسين في قطاع الثقافة والفنون.