هيئة الإذاعة والتلفزيون تطلق إذاعة “خزامى”

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أطلقت هيئة الإذاعة والتلفزيون إذاعة “خزامى” كمنصة إعلامية جديدة متخصصة في الأغنية السعودية والخليجية بهدف تعزيز المشهد الفني المحلي وتقديم منصة للمواهب الشابة للتعبير عن أنفسهم وتقديم إبداعاتهم للجمهور.

وستبث قناة “خزامى” أكثر من 250 أغنية يوميًا، تشمل مجموعة متنوعة من الأغاني الطربية والشعبية، بما في ذلك الكلاسيكيات والجلسات والحفلات، بهدف إثراء التجربة الاستماعية للمستمعين وتقديم تشكيلة متنوعة تناسب مختلف الأذواق الفنية، عبر الترددات fm الرياض 101,5 ، جدة 95,3 ، إضافة إلى البث عبر تقنيات داب بلس.

وأكد الرئيس التنفيذي لهيئة الإذاعة والتلفزيون محمد بن فهد الحارثي أهمية دور الإذاعة في دعم المحتوى الفني الطربي المحلي، وذلك من خلال إنتاج أعمال غنائية جديدة وإعادة إنتاج الفلكلور السعودي، وتوفير منصة للمواهب الصاعدة للتعبير عن أنفسهم وتقديم مواهبهم للجمهور بشكل متميز.

وأضاف أن إذاعة “خزامى” ستشارك في نقل وتغطية الفعاليات الفنية المحلية، من خلال شراكات مع القطاعات ذات العلاقة، بهدف تعزيز التواصل مع المشهد الفني الطربي ودعمه لتحقيق التنمية الثقافية والفنية في المملكة.

وأعرب الحارثي عن شكره لمجلس إدارة هيئة الإذاعة والتلفزيون برئاسة معالي وزير الإعلام الأستاذ سلمان يوسف الدوسري على دعمهم غير المحدود للخطط التوسعية التي تعمل الهيئة على تنفيذها، معرباً عن تطلعه لرؤية دور إذاعة الخزامى في تعزيز المشهد الفني السعودي ودعم المواهب الواعدة، مؤكداً التزام الهيئة هيئة الإذاعة والتلفزيون بدعم الوسائل الإعلامية المحلية لتحقيق رؤية المملكة 2030 في تنمية القطاعين الثقافي والفني.

يشار إلى أن إذاعة “خزامى” متاحة عبر مختلف الوسائط الإعلامية والتقنية، بهدف توسيع دائرة الوصول وتقديم تجربة استماع متميزة للمستمعين في المملكة وخارجها، كما أنها تأتي امتدادًا للمشاريع التطويرية التي أعلنت عنها الهيئة خلال مرحلة التغير والتحول الشاملة التي انتهجتها مؤخرًا ومنها تدشين أكاديمية الهيئة للتدريب، وتوفير الاستديوهات الإنتاجية، إضافة إلى إثرائها للمشهد الفكري والتجاري الإعلامي من خلال المنتدى السعودي للإعلام ومعرض مستقبل الإعلام .