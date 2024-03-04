هيئة الإذاعة والتلفزيون تطلق دورتها البرامجية لشهر رمضان 2024 الثلاثاء المقبل برعاية وزير الإعلام

المناطق_واس

تعتزم هيئة الإذاعة والتلفزيون “SBA” الإعلان عن عدد من المفاجآت خلال حفل تدشينها لباقة برامج موسم رمضان 2024، وذلك من خلال حفلها الذي سينطلق بمقر الهيئة في الرياض، يوم الثلاثاء المقبل، برعاية معالي وزير الإعلام رئيس مجلس إدارة هيئة الإذاعة والتلفزيون الأستاذ سلمان بن يوسف الدوسري، وبحضور عدد من الفنانين والإعلاميين والصحفيين والنجوم في المملكة.

وتضم الدورة البرامجية الرمضانية باقة متنوعة ومتميزة من البرامج الحوارية والترفيهية والمسلسلات الحصرية التي ستعرض يوميًا خلال شهر رمضان.

وستعتمد الهيئة بشكل جوهري على استخدام تقنية الواقع المعزز في البرامج الإنسانية والترفيهية في سابقة لها عبر البرامج التلفزيونية، وستكون مفاجأة للجمهور الذي تعود على انتظار كل ما هو جديد على شاشة السعودية، وذلك تحت إشراف ومتابعة مباشرة من رئيس هيئة الإذاعة والتلفزيون في المملكة محمد بن فهد الحارثي.

وتقوم إستراتيجية الهيئة على تعزيز ودعم عملية التطور المستمرة في مجال الإعلام، التي تتناسب مع التطور التكنولوجي الكبير الذي يشهده العالم، والنقلة النوعية التي تشهدها المملكة وفق رؤية تتحقق في مختلف المجالات في المملكة العربية السعودية، كون الإعلام أصبح صناعة تعتمد على الإبداع ومتغيرة بوتيرة سريعة، لاسيما أن نمط وشخصية المشاهد تتغير مع الوقت وأصبحت تطلعاته عالية في هذا المجال، خاصة مع انتشار وسائل الإعلام وكثرة المعروض ، مما يوفر مناخًا تنافسيًا بين القنوات، وهو ما نجحت فيه الهيئة في أن يكون لها مكانة متميزة وفريدة بين وسائل الإعلام المختلفة عربيًا ودوليًا، وهو ما يفسر سر الإقبال الجماهير على القنوات السعودية.

يذكر أن هيئة الإذاعة والتلفزيون تعِد المشاهدين بمجموعة كبيرة من البرامج والمسلسلات والأعمال الجديدة المميزة التي ستعلن عنها قريبًا، وتتنوع بين الكوميدي والحواري والمسابقات والدراما والتشويق، كما تحاول الهيئة من خلالها تلبية تطلعات المشاهدين وتقديم محتوى يخاطب جميع الفئات والأعمار.