هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية تدعو العموم لتقديم مرئياتهم حول خطة الاستخدام الفضائي للطيف الترددي

المناطق_الرياض

دعت هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية العموم لتقديم مرئياتهم حول خطة الاستخدام الفضائي للطيف الترددي، وذلك بهدف تمكين الخدمات الراديوية الفضائية، ودراسة أهم التوجهات والاحتياجات لدى المصنعين والمشغلين والمستخدمين، إضافة إلى ضمان الاستخدام الأمثل للطيف الترددي، وتلبية احتياجات التقنيات الفضائية المبتكرة.

وأوضحت الهيئة ما تتضمنه الخطة من تحليل للوضع الراهن للخدمات الراديوية الفضائية في المملكة، وأبرز التوجهات العالمية في مجال الخدمات الفضائية، والتحديات التي تواجه منظمي الطيف الترددي، كما تضمنت الفرص المستقبلية والتقنيات المساهمة في تطوير خدمات الاتصالات الفضائية وخدمات الفضاء، بالإضافة إلى خطة عمل نشر الوثائق التنظيمية اللازمة لتمكين الخدمات الراديوية الفضائية.

وأكدت الهيئة أن هذه الخطة تأتي انطلاقا من دورها في تنظيم الخدمات الراديوية الفضائية، ورؤيتها المستقبلية حيال توجهات سوق خدمات الاتصالات الفضائية في المملكة. ودعت الهيئة جميع الجهات ذات العلاقة والمهتمين داخل وخارج المملكة إلى تقديم المرئيات والملاحظات والاقتراحات على ما ورد في الخطة، مدعومة بالتفاصيل المطلوبة والمبررات والدراسات التحليلية ودراسات المقارنة المعيارية وغيرها من المعلومات إن وجدت، مشيرة إلى أنه يمكن استقبال المرئيات حتى تاريخ 10 سبتمبر 2023، من خلال:

https://regulations.citc.gov.sa/ar/Pages/PublishedPublicConsultations.aspx#/PublishedPublicConsulationDetails/44.