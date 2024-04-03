هيئة التراث تُعلن عن تسجيل 70 موقعاً أثرياً جديداً في المملكة

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اعتمدت هيئة التراث السعودية توثيق 70 موقعاً أثرياً جديداً في السجل الوطني للآثار، ليصبح الإجمالي 8917 موقعاً في مختلف مناطق المملكة، تُمثل في مجملها إرثاً يعكس الثراء التاريخي والثقافي للبلاد.

وأوضحت الهيئة في بيان، الثلاثاء، أن التوثيق في السجل يمر بمجموعة إجراءات، بدءاً من اكتشاف الموقع ثم معاينته من قبل المختصين للتحقق من أثريّته، وانتهاءً بإعداد وكتابة التقارير العلمية والفنية اللازمة حوله.

وشملت المواقع المكتشفة حديثاً مجموعة مناطق، تصدرتها عسير بـ14 موقعاً، تلتها الجوف بـ13، وحائل 12، وجازان 11، والقصيم 7، والمدينة المنورة 6، كذلك موقعان في منطقة الرياض، وواحد في كل من الشرقية ومكة المكرمة.

وأكدت الهيئة أن توثيق المواقع مستمر طوال العام، ويشمل جميع مناطق السعودية، مشيرة إلى أنه يستند لـ«نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني»، وبموجب قرار مجلس الإدارة المتضمن تفويض الرئيس التنفيذي بالموافقة على التسجيل.

ودعت المواطنين والمقيمين والمهتمين للإبلاغ عن المواقع الأثرية لتسجيلها من خلال منصة «بلاغ»، وحساب الهيئة الرسمي عبر منصة «إكس» للتواصل الاجتماعي، وفروعها على مستوى مناطق المملكة، منوهة بوعي المواطن ودوره بوصفه شريكاً أساسياً في المحافظة على التراث الوطني وتنميته.