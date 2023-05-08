هيئة الزكاة واتحاد الرياضة للجميع يعززان التعاون المشترك في تنفيذ البرامج ونشر ثقافة الرياضة

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وُقعت اليوم في مقر هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بالرياض مذكرة تفاهم بين الهيئة والاتحاد السعودي للرياضة للجميع، بهدف تعزيز التعاون المشترك بين الطرفين في مجال تنفيذ البرامج والأنشطة التي تساعد على نشر ثقافة الرياضة والاستفادة من خدمات القطاعين في تطوير ثقافة الرياضة المجتمعية.

ووقع مذكرة التفاهم ممثلاً عن الاتحاد السعودي للرياضة للجميع صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن الوليد بن طلال رئيس مجلس إدارة الاتحاد، وعن الهيئة معالي محافظ هيئة الزكاة والضريبة والجمارك المهندس سُهيل بن محمد أبانمي، بحضور المدير التنفيذي للاتحاد شيماء الحصيني.

وتهدف المذكرة إلى تعزيز التعاون المشترك وتحقيق الدعم المطلوب لتنفيذ البرامج والأنشطة التي تساعد على نشر ثقافة الرياضة، والاستفادة من خدمات القطاعين وفقاً لما تتضمنه بنود المذكرة والاتفاقيات الملحقة بها, والإسهام في بناء مجتمع صحي يتيح للأفراد فرص ممارسة الرياضة والنشاط البدني باستمرار، والتعاون على بناء أسلوب حياة صحي من خلال تقديم دعم الأفراد وتقديم برامج صحية ورياضية لموظفي الهيئة، مع تنفيذ خطة عمل مشتركة للاستفادة من المرافق والبنية التحتية المتاحة واستخدامها لإطلاق فعاليات وأنشطة رياضية مجتمعية.

وقال الأمير خالد بن الوليد رئيس الاتحاد السعودي للرياضة للجميع: “نسعد في الاتحاد بإطلاق هذه الشراكة الفعالة مع هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، التي نتشارك معها الاهتمام والابتكار والتركيز على المستقبل، وتمكين أفراد المجتمع السعودي للعيش بنمط حياة صحي، عبر توفير الدعم من خلال دمج مواردنا وقدراتنا, مؤكداً أن الاتحاد والهيئة يمكنهما إحداث التغيير الدائم على الثقافة الرياضية السعودية، من خلال توفير فرص لجعل النشاط البدني روتين يومي، متطلعاً للعمل مع هيئة الزكاة والضريبة والجمارك للنهوض بمستقبل واعد وأكثر إشراقًا ونشاطًا للجميع”.

يذكر أن الاتحاد السعودي للرياضة للجميع سبق وعمل على إطلاق العديد من المبادرات والحملات الرياضية في إطار التزامه بتطبيق برنامج جودة الحياة الهادف إلى تشجيع أفراد المجتمع من مختلف الأعمار والقدرات والخلفيات ومن الجنسين بهدف الانضمام إلى عالم الرياضة والمشاركة في تطبيق الأنشطة البدنية، كما عقد العديد من الشراكات مع القطاعات والجهات الحكومية والجهات التنفيذية التي تعمل في مجال الرياضة، ومع الاتحادات الرياضية، وكيانات ومؤسسات القطاع العام والخاص بهدف تعزيز نمط حياة صحي في المملكة العربية السعودية وتوفير فرص لجميع أعضاء المجتمع لممارسة النشاط البدني على أوسع نطاق.