هيئة العناية بشؤون الحرمين تخصص أجهزة أساور للأطفال في مداخل المسجد الحرام الرئيسة

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خصصت الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ثلاثة أجهزة لأساور الأطفال تغطي مداخل الحرم المكي الرئيسة وهي باب الملك عبدالعزيز، وباب الملك فهد، وجسر أجياد؛ بهدف تسهيل عملية البحث عن الأطفال في حال فقدهم، وتوفير الراحة والأمان لأهاليهم خلال أداء نُسكهم.

ويسهّل استخدام الأساور للطفل خلال أداء العمرة أو الصلوات , العثور عليهم بشكل أسرع وأكثر فعالية من خلال توفير معلومات الاتصال، وبالتالي يمكن للعاملين في المسجد الحرام المساعدة في إعادة الطفل إلى ذويه بسرعة ، وذلك من منطلق حرص الهيئة على توفير وسائل الراحة والأمان لأطفالكم، ليهنئ القاصدون بأداء العبادات ويحصلوا على أفضل تجربة دينية ممكنة.