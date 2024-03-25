هيئة العناية بشؤون الحرمين تُسخّر تقنيات متقدمة لخدمات التنقل بالمسجد الحرام خلال شهر رمضان

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تكثف الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي, ممثلة بإدارة خدمات التنقل, جهودها خلال شهر رمضان المبارك, من خلال تقديم خدمة التنقل داخل المسجد الحرام في المسعى والمطاف والسطح, عبر سيارات الجولف لنقل كبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة، منها (5000) عربة عادية وكهربائية وربطها عبر تطبيق “تنقل” وتشغيلها عبر خطط منهجية تتضمن تكثيف عمليات التعقيم الدوري والإشراف على تنظيم مهام دافعي العربات, وتقوم الإدارة بمتابعة وتشغيل سيارات الجولف لنقل كبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة، ومتابعة صيانة العربات وسيارات الجولف.

إضافة لتنفيذ الهيئة خدمة جديدة؛ تهدف إلى تسهيل تنقل كبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة من الطائفين، وتتمثل الخدمة في توفير 50 عربة قولف على سطح المطاف.

وتوفر الخدمة عربات قولف مجهزة بمقاعد ملائمة لكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة، وتعمل يوميًا من الساعة 4 مساءً حتى الساعة 4 صباحاً وقد حددت الإدارة ثلاثة مواقع لتجمع دافعي العربات الذين يحملون تراخيص, الأول في مدخل أجياد (باب الملك عبدالعزيز)، والثاني في الدور الأرضي للحرم (باب الملك فهد)، والثالث في الدور الأول بالمسعى، وأصدرت تراخيص لدافعي العربات مقسمة على ثلاث ورديات مع العديد من الخصائص, منها استئجار العربات خلال وجودهم وتنقلهم بالحرم وأثناء أدائهم للمناسك سواء بسائق أو بدون (دافع العربة).

كما تقوم إدارة التنقل بالمتابعة الميدانية, لضمان التزام العاملين على العربات بالتعليمات، وضبط الأسعار على مدار الساعة, بنظام الورديات وفقاً لأعلى معايير الجودة والأداء.