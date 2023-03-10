هيئة المحاسبين تشارك في ملتقى “بيبان 23”

المناطق_واس

تشارك الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين في ملتقى “بيبان 23” الذي تنظمه الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة “منشآت” تحت شعار “فرص تصنع الريادة”، في واجهة الرياض للمعارض والمؤتمرات، حيث تحضر الهيئة في باب التمكين من خلال جناح الهيئة الرئيسي وتشارك بجناح لمنصة اتكال في باب التمويل.

وتأتي هذه المشاركة بهدف التوعية بدور الهيئة وبرامجها والتعريف بدور منصة “اتكال” للخدمات المحاسبية التي تقدّمها للمستفيدين من المنشآت الصغيرة والمتوسطة؛ لتحقيق بيئة محاسبية رقمية تساعد على نمو الأعمال عبر عدد من مقدمي الخدمة المسجلين في المنصة والمرخصين من قِبَل الهيئة.

وبيَّنت الهيئة أن منصة “اتكال” تتيح للمنشآت الصغيرة والمتوسطة إمكانية طلب الخدمات المحاسبية المرغوبة بشكل إلكتروني،والتعاقد مع المحاسبين المرخَّصين والمعتمدين من قبل الهيئة من خلال المنصة، إضافة إلى خدمات المحاسبة والمراجعة التي توفِّر قناة تعاقدية للشركات مع المكاتب المعتمدة حيث تخدم طالبي الخدمات المحاسبية ومقدميها من مكاتب المحاسبة والمراجعة، والمحاسبين المستقلين، ومزودي الأنظمة المحاسبية، داعية المستفيدين لزيارة الموقع الإلكتروني للمنصة etikal.sa؛ للاستفادة من الخدمات المقدمة.