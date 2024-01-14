هيئة المسرح والفنون الأدائية تُطلق النسخة الثانية من مسابقة “التأليف المسرحي”

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أطلقت “هيئة المسرح والفنون الأدائية” اليوم النسخة الثانية من مسابقة: “التأليف المسرحي” للعام الجاري، حيث بدأت الهيئة في استقبال طلبات المشاركة بالمسابقة.

وتُغطي المسابقة في نسختها الحالية أربعة مسارات رئيسية، وهي: المسار الشعري، والطفل، والاجتماعي، والمسار العام. بحيث يفوز في كل مسارٍ منها ثلاثة فائزين بالمراكز الثلاثة الأولى، والذين يحصلون على جوائز المسابقة التي تُقدر قيمتها الإجمالية بـ 240 ألف ريال، مستهدفةً بذلك إبراز دور الكاتب والمؤلف في الإنتاج المسرحي، حيث يعد حجر أساس المشهد الإبداعي؛ فبقلمهِ، وفكرهِ، وتشكيل شخصياته، يعكس حالة المجتمع بمختلف تفاصيله، ويقدمها في قالب مدهش يبقى في الذاكرة ويلهم من بعده.

وتستهدف كذلك توفير مكتبة نصوص مسرحية سعودية، وقاعدة بيانات حديثة للمؤلفين والنصوص، والتي من شأنها أن تُعيد لدور المؤلف الوهج الذي يستحقه في الساحة الثقافية. وفي سبيل تعظيم الأثر للمشاركات التي ستصل في هذه النسخة؛ سيتم ترشيح بعض النصوص للمشاركة في ورشة تطوير النصوص المسرحية.

وتأتي المسابقة في ظل الجهود الحثيثة التي تقودها “هيئة المسرح والفنون الأدائية” في اكتشاف وتمكين المواهب السعودية المتخصصة في الكتابة المسرحية، وذلك بهدف إثراء الساحة بنصوصٍ مسرحيةٍ مميزة؛ لإثراء المحتوى الثقافي الإبداعي، وتشجيع المواهب وتحفيزها على التأليف المسرحي وفق أفضل المعايير.

ودعت الهيئة الراغبين في المشاركة إلى قراءة الشروط والأحكام العامة عبر الرابط التالي:

https://engage.moc.gov.sa/theater ، قبل انتهاء فترة استقبال المشاركات المقررة في الأول من مارس المقبل، وذلك ضمن مبادرة الهيئة في اكتشاف المواهب السعودية في الكتابة المسرحية.