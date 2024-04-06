هيئة النقل: تسليم 18 مليون شحنة بريدية حتى 25 رمضان بزيادة بلغت 54%

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أعلنت الهيئة العامة للنقل عن تحقيق قطاع الطرود البريدية أرقامًا قياسية منذ بداية شهر رمضان المبارك وحتى اليوم 25 من الشهر الجاري ، حيث سلمت أكثر من 70 شركة مرخصة بنقل الطرود أكثر من 18 مليون شحنة بريدية للمستفيدين، بزيادة بلغت 54% مقارنة بعدد الشحنات في رمضان من العام الماضي 1444 هـ.

وأوضحت الهيئة أنها عالجت شكاوى المستفيدين عبر استقبال أكثر من 3 آلاف مكالمة واردة عبر مركز الاتصال الموحد، مما يعكس حرص الهيئة على تحسين جودة الخدمات المقدمة للمستفيدين.

إلى ذلك، نفذت الفرق الرقابية بالهيئة عددًا من الجولات التفقدية لمستودعات شركات الطرود البريدية، للاطلاع على سير العمل والتأكد من العملية التشغيلية لتوصيل الشحنات.

وشددت الهيئة على أهمية هذه الإجراءات لضمان استمرارية تقديم خدمات ذات جودة عالية، تلبي توقعات واحتياجات المستفيدين خلال الشهر الفضيل، معبرة عن سعيها المستمر لتطوير وتحسين خدمات الشحن والطرود البريدية في المملكة، مشيرة إلى إتاحتها عددًا من وسائل التواصل لتقديم البلاغات في حال لم تتجاوب شركة نقل الطرود مع شكوى المستفيد خلال 5-7 أيام عمل، وذلك من خلال منصة المستفيدين عبر الموقع الإلكتروني tga.gov.sa أو من خلال مركز الاتصال الموحد 19929، أو بالتواصل مع مركز العناية بالمستفيدين عبر منصة X @TGA_CARE.